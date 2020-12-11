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Общество

В Самарской области несуществующий завод отгружал тонны сыров и молока

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области выявлена фантомная площадка по производству молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно федеральной государственной информационной системы "Меркурий", за время функционирования на данную площадку по эВСД поступило 29,5 тонн белково-жировых продуктов, из которых были произведены сыр Российский-люкс (м.д.ж. 50%), молоко сухое цельное (м.д.ж. 26%),
сыр "Пармезан GOLD" (м.д.ж. 40%).

По исходящей электронной документации, с площадки было направлено в другие регионы России более 6 тонн продукции.

Однако при посещении производственной площадки по улице Комсомольская, 86 в с. Красный Яр Красноярского района инспекторы данной организации не обнаружили, по указанному адресу располагаются торговые ряды "Ярмарка".

Соответствующая информация была направлена в МВД России по Самарской области, департамент ветеринарии Самарской области, а также в территориальные Управления Россельхознадзора регионов — получателей продукции.

Организация ООО "МОЛВЕСТ" была заблокирована в системах "Цербер" и "Меркурий".

 

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