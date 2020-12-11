На ул. Ставропольской из-за земляных работ будет ограничено движение транспорта

С 08:00 14 декабря до 23:59 16 декабря будет ограничено движение транспорта по ул. Ставропольской на участке от ул. Средне-Садовой до ул. Александра Матросова в Самаре.

Это связано с проведением работ по подключению к централизованной сети водоснабжения дома по ул. Ставропольской.

В указанный период движение автобусного маршрута № 205 будет организовано по временной схеме:

— в направлении "в город" маршрут проследует по временной схеме по ул. Ново-Вокзальной, Вольской и до 22 Партсъезда;

— в направлении "из города" — без изменений.