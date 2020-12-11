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ЖКХ и благоустройство Общество

В сквере Высоцкого завершено благоустройство "Гитар-парка"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился второй этап благоустройства сквера имени Высоцкого - новый облик приобрел "Гитар-парк".

На территории в границах улиц Ленинградская, Самарская, Галактионовская, Высоцкого появилась современная игровая площадка с безопасным покрытием для детей разных возрастов, организованы места для отдыха родителей, установлен арт-объект в виде гитары.

Также здесь уложена новая тротуарная плитка, заасфальтированы пешеходные дорожки, выполнены работы по устройству газонов и озеленению.

Преображение сквера Высоцкого стартовало в прошлом году. Здесь была обновлена сцена и установлены трибуны на 250 мест с которых открывается обзор на весь сквер. Также были установлены дополнительные точки освещения, витрины для размещения экспозиций, обновлена облицовка фонтана.

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