В сквере Высоцкого завершено благоустройство "Гитар-парка"

В Самаре завершился второй этап благоустройства сквера имени Высоцкого - новый облик приобрел "Гитар-парк".

На территории в границах улиц Ленинградская, Самарская, Галактионовская, Высоцкого появилась современная игровая площадка с безопасным покрытием для детей разных возрастов, организованы места для отдыха родителей, установлен арт-объект в виде гитары.

Также здесь уложена новая тротуарная плитка, заасфальтированы пешеходные дорожки, выполнены работы по устройству газонов и озеленению.

Преображение сквера Высоцкого стартовало в прошлом году. Здесь была обновлена сцена и установлены трибуны на 250 мест с которых открывается обзор на весь сквер. Также были установлены дополнительные точки освещения, витрины для размещения экспозиций, обновлена облицовка фонтана.