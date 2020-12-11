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Общество

В ноябре уровень инфляции в Самарской области составил 0,9%

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Индекс потребительских цен по региону в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,9%, сообщает Самарастат.

Это на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Продовольственные товары повысились, в среднем, на 1,6%. Непродовольственные — на 0,6%. Стоимость услуг подорожала на 0,2%.

Самые сильные изменения цен в период с 1 по 7 декабря отразились на продуктах питания и средствах бытовой химии. Овощи — огурцы и помидоры — подорожали на 15%, яйца и мясные консервы — на 3-3,5%. В то же время подешевели рис, яблоки, водка и шампунь — на 1-1,5%.

Гид потребителя

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