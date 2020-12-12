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Общество

В Самаре во втором полугодии 2021 года вырастут цены на электричество

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказ регионального департамента ценового и тарифного регулирования об обновлении ставок за свет был подписан 10 декабря. Он вступит в силу 1 января следующего года.

В первом полугодии 2021-го за 1 кВтч будет взиматься плата в размере 4,32 руб., с 1 июля цена возрастет до 4,46 рублей.

Изменения в стоимости коснутся и тех потребителей, кто пользуется двухтарифной системой учета. Если сейчас граждане в дневной зоне платят 4,82 руб., а в ночной — 2,37 руб., то с 1 июля 2021-го цена изменится: 5,08 руб. и 2,5 руб. соответственно.

Стоимость электричества также будет скорректирована для пользователей трехтарифной системы учета:
— оплата в пиковой зоне за кВтч с 4,84 повысится до 5,1 руб.;
— оплата в полупиковой и ночной зонах составит 2,5 рубля.

Для тех граждан, в чьих домах и квартирах установлены электрические плиты, также поменяется стоимость оплаты (с 3,02 до 3,12 руб. за кВтч).

При двухтарифной системе:
— в дневной зоне — 3,54 рубля вместо 3,36;
— в ночной зоне — 1,75 рубля вместо 1,66.

При трехтарифной системе:
— в пиковой зоне — 3,58 рубля вместо 3,4;
— в полупиковой зоне — 3,12 рубля вместо 3,02;
— в ночной зоне — 1,75 рубля вместо 1,66.

Гид потребителя

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