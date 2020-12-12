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Общество

На маршруте "Самара-Рождествено" начнут работать суда на воздушной подушке

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 декабря в Самаре начинается работа судов на воздушной подушке (СВП). Они будут ходить по маршруту "Самара-Рождествено". Такое решение было принято в связи с тяжелой ледовой обстановкой.

"В случае осложнения ледовой обстановки, в частности, образования торосов, возможно временное приостановление движения судов на воздушной подушке. При неустойчивой ледовой обстановке движение СВП осуществляется только в светлое время суток", — сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

В воскресенье, 13 декабря, на линию выйдут три "Нептуна" вместимостью 21 человек. Режим работы — с 8:15 до 16:45.

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