На маршруте "Самара-Рождествено" начнут работать суда на воздушной подушке

С 13 декабря в Самаре начинается работа судов на воздушной подушке (СВП). Они будут ходить по маршруту "Самара-Рождествено". Такое решение было принято в связи с тяжелой ледовой обстановкой.

"В случае осложнения ледовой обстановки, в частности, образования торосов, возможно временное приостановление движения судов на воздушной подушке. При неустойчивой ледовой обстановке движение СВП осуществляется только в светлое время суток", — сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

В воскресенье, 13 декабря, на линию выйдут три "Нептуна" вместимостью 21 человек. Режим работы — с 8:15 до 16:45.