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Общество

Умер заслуженный артист Самарской области Геннадий Матюхин

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Командование Самарского гарнизона и руководство Дома офицеров (ОДО) выражает соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни мастера художественного слова, заслуженного артиста Самарской области Геннадия Дмитриевича Матюхина.

Геннадий Матюхин умер утром 13 декабря после осложнения хронической болезни. Через месяц, 10 января, ему исполнилось бы 75 лет.

Более 50 лет он посвятил творческой деятельности. Службу проходил в составе ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа и Северной группировки войск в Польше. С гастролями побывал в более 40 воинских частях Вооруженных Сил.  В разные годы был руководителем драмтеатров в Тольятти, Самаре и Сызрани, занимался педагогической деятельностью и возглавлял творческие коллективы.

Неоднократно был диктором военных парадов, которые проходили на площади Куйбышева в Самаре, и военно-патриотических (более 200) мероприятий в Самарской области. В 2019 году озвучил документальный фильм, посвященный 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Последние годы жизни обучал юношей и девушек художественной декламации в Доме офицеров Самарского гарнизона и выигрывал с ними всероссийские конкурсы чтецов.

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