Начало недели в Самарской области будет морозным

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 14 по 16 декабря местами по Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более, сообщает Приволжское УГМС.