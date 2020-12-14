Начало недели в Самарской области будет морозным

С 14 по 16 декабря местами по Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 14 декабря, малооблачно. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 15 декабря, ночью переменная облачность. Без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -14...-19 °C. Местами -21...-26°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Местами гололедица.
В среду, 16 декабря, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Местами -18...-23°C. Местами гололедица. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами гололедица.