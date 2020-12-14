В новом Дворце спорта установят новогоднюю елку

Во вторник, 15 декабря, представители Общественной палаты Самарской области проведут осмотр возводимого в Самаре Дворца спорта на ул. Молодогвардейская, 222. Строителей поздравят с наступающими новогодними праздниками, а в самом здании установят первую в его истории новогоднюю елку.

Напомним, объект строится с привлечением средств федерального бюджета по национальному проекту "Демография" (федеральный проект "Спорт — норма жизни"). Площадь нового Дворца спорта — свыше 28 тыс. кв. м, в два раза больше прежнего, вместимость увеличится до 5 тыс. посадочных мест.

Помимо основной ледовой арены здесь будет тренировочная ледовая площадка, площадка для керлинга, универсальный спортивный зал и 4 конференц-зала общей вместительностью 800 мест, хореографический зал. Основную арену также можно будет использовать для проведения концертов, культурно-массовых мероприятий и баскетбольных матчей.

"Дворец спорта был и остается кузницей молодых спортсменов массового спорта и спорта высоких достижений. Искренние слова благодарности строителям региона за то, что их обещания не расходятся с делом! Проделаны огромные объемы работ, строительство идет в четком соответствии с графиком. Открывая традицию проведения в знаковом для Самарской области объекте — Дворце спорта — новогодней елки, отмечаем огромную ответственность, лежащую на строителях, которые, несмотря на условия пандемии коронавируса, реализуют один из основных запросов наших граждан — запрос на здоровый образ жизни", — отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.