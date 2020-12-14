Состоялось первое заседание молодежного совета при представительстве Самарской области

10 декабря состоялось первое заседание молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В нем приняли участие 59 человек, часть из них - дистанционно.

Перед началом работы Совета с напутственным словом к молодежи обратился руководитель представительства, вице-губернатор Андрей Когтев. Передав слова поддержки от губернатора, он поблагодарил самарских студентов-добровольцев за активное участие в сборе денег и продуктовых наборов нуждающимся в период острой фазы пандемии и напомнил о высоком уровне социальной ответственности молодого поколения перед обществом: "Наша задача - это создание условий для того, чтобы каждый из вас мог состояться как профессионал, как гражданин и как разносторонняя личность".

Также перед присутствующими выступили Евгений Ильин и Николай Фролов, входящие в руководящий состав РОО "Самарское землячество". Оба получили из рук руководителя представительства памятные сувениры и благодарственную грамоту от губернатора за большой вклад в укрепление межрегиональных связей и развитие землячества в столице.

Николай Фролов обратился к членам Совета со следующими словами: "Любите Самару так, как любите свою мать. Где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, не забывайте о своем сыновнем долге - помогать родному краю и своим землякам. И помните: вам, где бы вы ни работали и какую бы должность ни занимали, всегда есть чему учиться".

Первый вице-президент РОО "Самарское землячество" Евгений Ильин подчеркнул значимость грядущего юбилея города - 170-летие Самары - и призвал членов Совета вовлекать в свою деятельность самарских студентов, в настоящее время проходящих обучение в московских вузах. "Начиная совместную работу в рамках Совета, помните о единении - вместе вы сможете преодолеть любые трудности", - сказал Евгений Ильин.

Руководитель финансово-правового управления представительства Александр Качалов доложил об основных направлениях, целях и задачах деятельности Совета, отметил, что Совет - это объединение неравнодушных молодых людей к будущему страны и области.

В ходе открытого голосования был сформирован состав Бюро Совета и профильных комиссий, а также утвержден план работы на ближайшие полгода.

Председателем молодежного совета единогласно был избран Дмитрий Носков, генеральный директор ряда торговых компаний в России и Китае; основное направление работы - экспорт продукции; занимает активную позицию в рядах Самарского землячества на протяжении многих лет.

Заместителем председателя молодежного совета был избран руководитель аппарата Самарского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России", советник председателя правления ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", советник юстиции 3 класса Максим Ушатов.

В планах Совета этой зимой - проведение онлайн-лекций и семинаров на тему госстроительства и развития молодежного парламентаризма, поиск привлекательных инвестиционных и туристических проектов для Самарской области, а также организация мемориальных мероприятий, запуск проекта "Самара - город-театр" и др.

Таким образом, молодежный совет при представительстве станет не просто совещательным органом, а реальной общественной поддержкой деятельности представительства, а также кадровым резервом для органов власти и предприятий Самарской области.