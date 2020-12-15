Самарцы смогут проголосовать за лучший проект стелы "Город трудовой доблести"

В понедельник, 14 декабря, Российское военно-историческое общество запустило общественное голосование по выбору лучшего проекта стелы "Город трудовой доблести". Самарцев приглашают определить, как будет выглядеть стела, увековечивающая подвиг российских городов времен Великой Отечественной войны.

Участники российского голосования выберут понравившуюся скульптурную композицию из 20 вариантов. Итоговый вариант будет воплощен в жизнь и установлен в 20 городах трудовой доблести, в том числе, в Самаре.

Проголосовать можно на сайте стеладоблести.рф за один или несколько проектов до 21 декабря. Для участия в опросе потребуется пройти простую процедуру регистрации.

Напомним, в 2020 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Самаре и еще 19 городам. Присвоению звания столице 63-го региона предшествовала огромная работа: было подготовлено серьезное научное обоснование заслуг "Запасной столицы", организован масштабный сбор подписей. В итоге город собрал более 700 тысяч подписей.

По результатам общественного голосования также были определены два наиболее предпочтительных места установки: аллея Трудовой славы на Безымянке и площадь имени Куйбышева, где прошел легендарный парад 7 ноября 1941 года. На одном из этих мест уже 1 мая будет установлена стела, внешний облик которой как раз и предстоит определить жителям всей страны.