В Самарскую область идет потепление

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В ближайшие сутки в Самарской области еще сохранится холодная погода преимущественно без осадков. К концу рабочей недели в регион придет атмосферный фронт атлантического циклона, с которым ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха значительно повысится, сообщает Приволжское УГМС.