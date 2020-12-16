В Самарскую область идет потепление

В ближайшие сутки в Самарской области еще сохранится холодная погода преимущественно без осадков. К концу рабочей недели в регион придет атмосферный фронт атлантического циклона, с которым ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха значительно повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 16 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица.
В четверг, 17 декабря, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами -15...-20°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
В пятницу, 18 декабря, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами до -16°С. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.