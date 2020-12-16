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Общество

Реконструкция ДК с залом-трансформером в селе Елшанка завершится до конца года

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сельском поселении Елшанка Сергиевского районе в течение двух недель будет завершена реконструкция Дома культуры. Она началась в мае 2020 года в рамках национального проекта "Культура", сообщили в пресс-службе правительства региона.

В обновленном ДК появится зал-трансформер, благодаря которому имеющиеся площади будут использованы максимально эффективно. Планируется, что Дом культуры будет транслировать фильмы, давать спектакли, проводить концерты, танцевальные вечера, квесты и другие мероприятия разных форматов.

В министерстве строительства Самарской области высоко оценили готовность объекта, сообщив, что он будет сдан до конца 2020 года. Основная часть работ — утепление, декоративная отделка фасада, усиление цоколя, устройство кровли и т. д. — уже сделана. Завершена и внутренняя отделка. Появилась красивая сцена, оснащенная современным оборудованием.

По словам заместителя главы Сергиевского района Елены Астаповой, обновленный ДК станет первым районным объектом, попавшим в нацпроект "Культура".

"Для сельчан — это настоящий подарок, вся жизнь села сосредоточена вокруг ДК и школы. Мы полностью поменяли не только здание, но и всю его начинку, включая сцену", — подчеркнула Елена Астапова.

Сейчас в ДК работают 13 творческих коллективов, в которых постоянно занимаются более 150 человек. Среди творческих объединений — вокальная группа "Грустиночка", драматический коллектив, мастерская декоративно-прикладного творчества и др.

 

 

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