В Самару прибыли капитально отремонтированные вагоны метро

Шесть капитально отремонтированных вагонов самарского метро прибыли из Санкт-Петербурга. В северной столице часть подвижного состава - два головных и четыре промежуточных вагона – обновляли в течение двух месяцев.

Отремонтированные вагоны поменяли цвет с бело-голубого на более яркий. Такой дизайн предложили сотрудники МП "Самарский метрополитен".

По словам заместителя директора МП Олега Яхина, новый, более яркий орнамент ассоциируется с Волгой, Ладьей. "К тому же, выбор был обусловлен идеей единства стилистики: абсолютно новый поезд, пополнивший парк метрополитена весной этого года, изготовлен в той же цветовой гамме", — подчеркнул Олег Яхин.

Вагонам изменили не только "внешность": полностью заменили проводку и оборудование с истекшим сроком службы. Благодаря капитальному ремонту подвижной состав отвечает всем современным нормам и требованиям, в том числе, по безопасности.

"С целью обеспечения пожарной безопасности работы выполнялись с применением трудногорючих материалов. В частности, преобразились внутрисалонные элементы — кресла, обшивка. В интерьере теперь все гармонично. Для комфортных поездок людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места. Смонтирована и система видеонаблюдения, позволяющая контролировать происходящее в салонах. Дополнительно установлены межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава", — пояснил начальник электродепо "Кировское" МП "Самарский метрополитен" Дмитрий Андреев.

В самарской "подземке" в сцепке каждого электропоезда по 4 вагона. Уже принято решение о том, что обновленные будут ходить в одном составе. Еще 2 капитально отремонтированных вагона предусмотрены для замены при необходимости. Кроме них, в парке самарского метрополитена имеется 44 вагона. Таким образом, за время "отсутствия" шести вагонов работа метрополитена осуществлялась по расписанию, и горожане не ощутили временного отсутствия части подвижного состава.

В ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы, и к Новому году прибывший состав "войдет в строй". После капремонта срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет.

Городские власти намерены продолжить поэтапное обновление парка метрополитена. В течение ближайших лет, по мере поступления финансирования, муниципальное предприятие рассчитывает капитально отремонтировать остальной парк техники. Сейчас в нем 28 вагонов 1987 года выпуска, 4 вагона — 1988 года, 12 вагонов — 1991 года и 2 вагона — 1992 года. Техобслуживание и текущий ремонт выполняются в электродепо "Кировское", где имеется необходимая база, чтобы поезда выпускались на линию в технически исправном состоянии.