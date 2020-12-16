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Преступления Происшествия

Мужчину, выпавшего из окна дома на ул. Льва Толстого, вытолкнула собутыльница

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с гибелью мужчины, тело которого было обнаружено во вторник, 15 декабря, у дома № 134 по ул. Льва Толстого в Самаре возбуждено уголовное дело об убийстве по статье 105 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что очевидцы сообщали о накрытом теле мужчины, лежавшем рядом со входом в магазин на тротуаре.

Информацию об обнаружении тела мужчины у дома на ул. Льва Толстого в Самаре подтверждали в областной полиции, с уточнением, что информация о случившемся поступила в их ведомство в 6:10.

Проверкой по факту случившегося занимались сотрудники регионального СУ СК РФ. И, как сегодня сообщили корреспонденту Волга Ньюс в следственном ведомстве, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"По версии следствия, мужчина поссорился с женщиной, с которой распивал спиртные напитки. Когда потерпевший встал на стул около подоконника, женщина его толкнула", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас следствие продолжается.

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