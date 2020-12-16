Пенсионеры региона останутся в изоляции из-за коронавируса до 17 января

Жители Самарской области в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции до 17 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора от 16 декабря.

Уточняется, что пенсионеры не должны покидать места своего проживания, кроме тех случаев, когда им требуется медицинская помощь. Также предусматриваются случаи следования на работу и с нее, приобретение товаров первой необходимости в ближайших магазинах, прогулки с питомцами, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, вынос мусора.

Организации и индивидуальных предпринимателей обязали не допускать граждан 65 лет и старше в бассейны, фитнес-клубы, спортивные залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.