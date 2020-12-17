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Общество

В Лопатино откроют областной реабилитационный центр для животных

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Лопатино Волжского района появится областной реабилитационный центр для животных. Об этом стало известно во вторник, 15 декабря, на заседании Общественного совета по экологической безопасности под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Планируется построить ветеринарный центр с карантинной зоной, ветклинику как для мелких домашних, так и для сельскохозяйственных животных, кинологический центр и штаб волонтеров, которые будут проводить работу по пресечению случаев жестокого обращения с животными.

"Центр будет выполнять очень важные задачи. Среди них — вопрос регуляции численности безнадзорных животных: площадь позволяет нам отлавливать животных и оставлять у себя, не возвращая их на улицы, а значит — обеспечивать безопасность жителей города, — пояснила руководитель общественной организации "Флагманвет" Инна Тарасенко.

Губернатор поручил профильным министерствам и главе Волжского района Евгению Макридину помочь общественной организации в решении актуальных вопросов, в частности, по созданию областного реабилитационного центра для животных в Лопатино.

"Если такой центр будет создан, мы готовы обсуждать прямое субсидирование проекта из регионального бюджета, — отметил Дмитрий Азаров.

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