16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался самарский топ-стилист Владимир Гарус В Лопатино откроют областной реабилитационный центр для животных В Тольятти по поручению Дмитрия Азарова появится новый стационарный пост мониторинга воздуха Самарский зоопарк приглашает на кормление рептилий Пенсионеры региона останутся в изоляции из-за коронавируса до 17 января

Общество

Скончался самарский топ-стилист Владимир Гарус

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 16 декабря, в Самаре скончался известный топ-стилист Владимир Гарус.

Фото: https://vk.com/schoolgarus

Он был директором международной школы парикмахерского искусства "Garus". Неоднократный победитель всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, тренер мужской сборной команды России, судья европейских и мировых чемпионатов, президент Союза парикмахеров и косметологов "Поволжье", Вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России, Арт-директор Всемирной организации парикмахеров ОМС, Президент клуба "SP Just Men", член клуба "Intercoiffure".

Соболезнования в связи с кончиной Гаруса выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни Владимира Михайловича Гаруса — директора международной школы парикмахерского искусства "Garus", президента союза парикмахеров и косметологов "Поволжье". Владимир Михайлович — это легенда, один из самых известных мастеров своего дела. Его неоднократные победы на всесоюзных, всероссийских и международных конкурсах, многочисленные звания и награды свидетельствуют о выдающемся таланте, профессионализме и постоянном творческом росте".

По словам Дмитрия Азарова, Владимир Гарус покорял людей своим обаянием, особой харизмой, целеустремленностью, упорством, способностью учиться и учить.

"Убежден, что каждый, кто знал Владимира Михайловича, а таких огромное количество, испытывает тяжелую боль утраты, — сказал губернатор. — Мы потеряли уникального мастера, мудрого, опытнейшего наставника, замечательного Человека, умеющего дарить людям красоту. Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах".

Подробная информация о времени и месте прощания будет известна позже и объявлена на странице образовательного центра "Гарус". 

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3