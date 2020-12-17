За неделю в Самарской области подорожали яйца и подешевела водка

Самарастат опубликовал статистику по изменению цен на товары и услуги в регионе с 8 про 14 декабря.

Самый сильный рост цен отразился на помидорах, огурцах и яйцах. Они подорожали на 8%, 10% и 5%, соответственно. Также на 1-2%, повысилась стоимость яблок и поливитаминов.

Незначительно, на 2-2,5% упали в цене сахар, водка и макароны. Кроме того, небольшое понижение цен коснулось мяса — говядины, свинины и курицы.

Индекс промышленного производства в январе — ноябре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 95,4%.