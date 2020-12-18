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ЖКХ и благоустройство Общество

Инвестиционная программа "РКС-Самара", рассчитанная до 2023 года, реализуется в полном объеме

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" реализует инвестиционную программу 2019–2023 годов, разработанную по техническому заданию городской администрации и утвержденную министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Объем инвестиций на эти годы — 4,534 млрд рублей. В 2020 году объем инвестпрограммы "РКС-Самара" составил 1 миллиард 34 миллиона рублей.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Основных проектов инвестиционной программы "РКС-Самара" 2020 года несколько. Это — строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студеном овраге до пос. Управленческий. Сейчас ведется монтаж водоводов по ул. С. Лазо от стадиона "Чайка" до Волжского шоссе и завершается строительство здания насосной станции на НФС-2. Реализация данного проекта позволит привести в поселок мягкую волжскую воду и решит вопрос повышенной жесткости и минерализации воды, которую сейчас жители Управленческого получают из подземных источников. Кроме того, проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920–1930 годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. В 2020 году на насосной станции первого подъема проведены подготовительные работы для установки автоматического электрооборудования с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Также возведен фундамент для комплекса очистки и обезвоживания осадка промывных вод.

Еще один важный проект — ведется прокладка основных сетей холодного водоснабжения и водоотведения к территории, выделенной для застройки многодетным семьям в районе Орлова оврага.

Кроме того, начаты проектные работы по строительству нового водовода питьевой воды для снабжения поселка Горелый Хутор.

В 2020 году завершена реконструкция 180 насосных станций подкачки, с помощью которых воду поднимают на верхние этажи многоэтажек. Проведена их комплексная автоматизация, обновлена система электроснабжения, установлены узлы учета.

Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). В 2020 году проводится реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила; возводятся объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; ведется строительство здания механических решеток и песковых бункеров. Все это значительно повысит качество экологического барьера между городом-миллионником и рекой. По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит "РКС-Самара", сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей.

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