Как интересно встретить Новый год: пять полезных идей

На дворе декабрь, а в это время, как никогда, хочется почувствовать настроение праздника и рождественского чуда.

В этом году большинство россиян уже отказались от традиционных путешествий за пределы страны и готовятся отметить Новый год дома. Журналисты volga.news решили сделать подборку из пяти интересных и полезных идей досуга, которые подойдут как для веселых компаний, так и для уютного вечера в кругу семьи.

Массовые катания на коньках и ватрушках

В Самаре покататься на лыжах можно в ближайшем парке или сквере, не выезжая из города. Традиционно лыжня была проложена в парках имени Гагарина, "Воронежские озера", в Загородном, Молодежном, в парке 30-летия Победы и вдоль набережной Волги. В Загородном парке лыжи можно взять напрокат по цене от 150 рублей за час.

Любители покататься на ватрушках в Самаре также могут найти не одну горку: они построены в парке 50 лет Октября на Металлурге, парке Победы и парке имени Гагарина. Если ватрушка своя, вход в парк обойдется в 100 рублей в рабочие дни и вдвое дороже - в выходные и праздничные.

Ватрушку можно взять и напрокат за 300 рублей в час, причем вне зависимости от того, сколько человек будет на ней кататься, то есть можно прийти компанией и просто передавать ватрушку из рук в руки. В прокате инвентарь выдадут под залог в две тысячи рублей или документ, удостоверяющий личность.

Самообразование: чтобы стать интересным, нужно быть интересующимся

После снятия режима самоизоляции в России и мире заявили об увеличении числа разводов. Супругам нужно разбираться в психологии отношений, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения и сохранить семью счастливой. Если судить по интервью комика Юлии Ахмедовой, то даже у юмористов не всегда получается смеяться над собственными проблемами. А проект комика Руслана Белого "Чужие письма" поможет сделать это очень интересным и увлекательным. Вместе с известным психологом он поднимает волнующие каждого человека темы.

Для мужского клуба читателей существует отдельный уголок, посвященный женской психологии, - это канал "Женщина. Руководство по эксплуатации", который ведет Сергей Стиллавин. Для интересующихся женщин подойдет канал Ярослава Самойлова, в частности, его короткая лекция "Вся правда о мужчинах. Как понять мужчину в отношениях? Психология отношений".

Другой полезный, интересный, а главное, семейный отдых на Новый год - просмотр любимых американских мультфильмов на языке оригинала. Один из самых рекомендуемых мультфильмов для изучения английского - оскароносный "Аладдин" (1992 год). Мультсериал по нему был настолько популярен, что вместо ограниченных по правилам "Диснея" 65 серий на проект было отснято 86 эпизодов.

Если ребенок делает большие успехи в английском, то "Аладдин" будет для него легкой задачей. В отличие от классической "Белоснежки и семи гномов" (1937 год) - первого полнометражного мультфильма, созданного Уолтом Диснеем. Сложность мультфильма можно объяснить особым вниманием его создателя к сценарию. Например, американские цензоры поставили сначала фильму рейтинг 16+, опасаясь, что он обязательно напугает маленьких детей.

Создайте новогоднюю традицию

У многих людей есть новогодние традиции, укрепляющие семейные или дружеские взаимоотношения.

Семейной традицией могут стать поездки с детьми в резиденцию карельского Деда Мороза и Морозца Паккайне, активные путешественники имеют возможность отправиться в снегоходное сафари к Белому морю, в горный парк Рускеала, где открыта выставка ледяных скульптур и заливают каток.

Удобнее и безопаснее туда добираться на новом, большом и наиболее комфортном внедорожнике или микроавтобусе. В новогодние праздники такую роскошь можно получить по подписке на автомобили Hyundai Mobility. Услуга позволяет быстро арендовать автомобиль без предоплаты и личных поездок в офис. После активации подписки новый транспорт в полной комплектации можно забрать прямо с парковки дилерского центра Hyundai. Важно, что в стоимость подписки входит все: страховка ОСАГО и КАСКО без франшизы, а также круглосуточная помощь в случае любых непредвиденных ситуаций на дорогах. Для путешествия вам подойдут тарифы Country (аренда на 1-30 дней) или Zima (аренда на месяц). До конца зимы пробег по этим двум тарифам будет 500 км/день и 5000 км/месяц, соответственно.

Любителей природы ждет национальный парк "Самарская Лука". Зимой здесь работают те же маршруты, что и летом. Они разнообразны и рассчитаны как на посетителей с детьми, так и на любителей лыжных прогулок. А снегоход довезет до самого центра парка. Самых выносливых ждет Молодецкий курган, где на берегу можно будет покататься на лошадях или санях. Возле села Большая Рязань, притаившись в специальном вольере, можно увидеть кабанов, которые пришли пообедать к кормушкам.

Научитесь создавать музыку

В новогодние праздники каждый день будет играть музыка. Если вы думали о том, как без специального образования создавать свои собственные композиции, можно наконец-то это попробовать.

Для начального уровня можно пробовать бесплатные сервисы создания музыки, например onlinesequencer.net. С его помощью вы за 15 минут можете придумать первые мелодии и скачать их в mp3 на свой компьютер.

Продвинутые пользователи могут скачать специализированную программу Mixcraft. Ее возможности, а также инструкции к использованию можно посмотреть на этом канале.

Любители живой музыки могут использовать новогодние праздники для обучения игре на экзотическом музыкальном инструменте. Сегодня в моде - четырехструнная гавайская укулеле, миниатюрный, но удобный, мелодичный и простой в обучении инструмент. На нем играли Нил Армстронг (первый человек на Луне), Мэрилин Монро и даже Уоррен Баффетт, крупнейший американский предприниматель и инвестор. В бесплатном приложении для обучения игре на укулеле Ukulele Karaoke Ukeoke от Musopia можно научиться играть 1,7 тыс. песен. Канал приложения - на YouTube.

Игровой калейдоскоп

Новый, 2021 год большинство россиян (70%) планирует встретить дома, в гостях или на даче. Запоминающимися эти дни сделают необычные игры.

Организуйте маскарадную вечеринку, как на Хэллоуин. Переоденьтесь в образы тех персонажей, чьими качествами вы хотели бы обладать в новом году.

Порадуйте своих близких игрой в "Тайного Санту". А если этот год вы встречаете со своей второй половинкой, можно поиграть и в более взрослую версию популярной игры "Дженга" - "Башня с заданиями для взрослых".

Поклонникам игр, развивающих стратегическое мышление, фантазию и импровизацию, стоит поиграть в стратегию в жанре фэнтези с полувековой историей - "Подземелья и драконы" (Dungeons & Dragons). Ее придумал отец настольных игр Гэри Гайгэкс. Правила "настолки" многим знакомы по популярным сериалам "Теория большого взрыва" и "Очень странные дела". Она оказала огромное влияние на развитие индустрии современных компьютерных игр.

В игре есть две основные роли: гейм-мастер и игрок. Можно почувствовать себя как демиургом - создателем игровой Вселенной, так и перевоплотиться в ее героя.

После определения ролей ведущий придумывает конкретный сценарий-приключение, в рамках которого каждому игроку необходимо разрешить конфликтную ситуацию, опираясь на заданные ранее характеристики персонажа. Участник должен "влезть" в шкуру своего героя, чтобы найти выход и продвинуться дальше.

В игре нет графического движка, здесь все решает воображение. Можно повлиять на любой поворот сюжета, а в спорных ситуациях решающее слово остается за ведущим. Краткий обзор игры можно посмотреть на Smetana.TV в рубрике "Парни пробуют".