В Самаре увековечили память двух разведчиков

В пятницу, 18 декабря, в Самаре торжественно открыли две мемориальные доски бывшим сотрудникам разведки. Мероприятия приурочены к Дню работников органов безопасности, который отмечается 20 декабря.

Так на доме № 68 по ул. Галактионовской появилась мемориальная доска с барельефом в честь советского государственного деятеля, руководителя советской внешней разведки в 1954–1955 годы, генерал-майора Александра Панюшкина. В этом доме находилась школа, которую он окончил.



В этот же день на фасаде здания среднеобразовательной школы № 49 на ул. Ново-Вокзальной была установлена мемориальная доска в честь старейшего ветерана военной контрразведки "СМЕРШ", участника Курской битвы, полковника Константина Стычкова.

Память уроженцев Самары была увековечена по инициативе депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна.

В 2020 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области продолжали планомерную работу по защите интересов государства и борьбе с преступностью в разных ее проявлениях. Одним из наиболее результативных направлений работы самарских чекистов стала борьба с коррупцией. В частности в 2020 г. по материалам сотрудников УФСБ по Самарской области были возбуждены уголовные дела о взяточничестве, фигурантами которых стали судьи. Под уголовное преследование попали судья Автозаводского райсуда Тольятти Иван Ежов и судья Волжского районного суда Михаил Бурцев. Также была задержана судья Промышленного райсуда Самары Анна Бондаренко. Ничего подобного ранее в нашем регионе не происходило.

Также в 2020 г. работа сотрудников УФСБ увенчалась возбуждением уголовных дел и приговорами в отношении высокопоставленных сотрудников Росгвардии и полиции. Так можно выделить приговоры бывшему полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову и экс-начальнику контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области полковника Веры Рабинович.

Собранные сотрудниками УФСБ России по Самарской области материалы легли в основу ряда уголовных дел в отношении представителей регионального УФСИН, которые дошли до суда и увенчались приговорами. Это дела бывшего заместителя начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Дениса Шматова и бывшего начальника службы конвоя УФСИН Андрея Апанасика.

Кроме того, в 2020 году, на основании материалов УФСБ России по Самарской области на скамье подсудимых оказался первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин. Его обвиняют в получении взяток и вымогательстве.

Большую работу сотрудники УФСБ по Самарской области традиционно ведут в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, задерживая наркоторговцев и наркокурьеров разного уровня. Самым значимым в 2020 г. можно назвать задержание самарскими чекистами 13 января на посту ДПС в Большой Черниговке водителя-наркокурьера из Киргизстана с 20 кг героина. Ему уже вынесли приговор — 13 лет колонии строгого режима.

Важнейшим направлением работы УФСБ традиционно является борьба с терроризмом. Одним из ее результатаов в 2020 г. является недавнее завершение расследования и отправка в суд уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 32 до 34 лет — сторонников международной террористической организации "Хизбут — Тахрир аль — Ислами" (ее деятельность решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года запрещена по всей территории страны).