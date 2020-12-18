В Самарской области вырастут цены на сжиженный газ

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, согласно которому с 1 июля 2021 г. в регионе возрастут розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.