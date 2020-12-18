В Самарской области вырастут цены на сжиженный газ

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, согласно которому с 1 июля 2021 г. в регионе возрастут розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
Согласно документу, газ в баллонах с мест промежуточного хранения можно будет приобрести по 37,64 руб./кг. При отпуске газа из групповых резервуарных установок его цена составит 26,72 руб./кг. До 1 июля 2021 г. будут действовать прежние расценки: 36,4 руб./кг и 25,84 руб./кг соответственно.