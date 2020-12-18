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Общество

В Самарской области вырастут цены на сжиженный газ

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, согласно которому с 1 июля 2021 г. в регионе возрастут розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.

Согласно документу, газ в баллонах с мест промежуточного хранения можно будет приобрести по 37,64 руб./кг. При отпуске газа из групповых резервуарных установок его цена составит 26,72 руб./кг. До 1 июля 2021 г. будут действовать прежние расценки: 36,4 руб./кг и 25,84 руб./кг соответственно.

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