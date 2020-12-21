"Т Плюс" снижает повреждаемость теплосетей в регионах присутствия

В 2020 году Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения, что позволило привлечь в обновление инфраструктуры значительные инвестиции и переложить семь дополнительных участков трубопроводов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер. Он пообещал, что в следующем году объем инвестиций будет сохранен, а значит, еще выше станет качество услуг.

Андрей Вагнер отметил, что, несмотря на большие сложности, связанные с пандемией, компании удается реализовать все намеченные планы. "Программы ремонта и модернизации в этом году превысили 30 млрд рублей. Мы переложили на 10% больше тепловых сетей и вышли на уровень 460 км в год, - отметил гендиректор "Т Плюс". - Этот результат сказался на снижении повреждаемости примерно на 16%. В результате было меньше перерывов в работе, отключений и беспокойства для жителей".

Привлечь дополнительные средства холдингу позволил переход ряда территорий на "альткотельную". На данный момент решения по отнесению к ценовым зонам получены по шести городам, еще по шести ожидаются в ближайшее время. В частности, в 2020 году Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения, позволив привлечь значительные инвестиции в обновление тепловой инфраструктуры города и выполнить перекладку дополнительных семи участков трубопроводов. "Всего в этом году заменили примерно 30 км труб. Сделали серьезный рывок в реконструкции и обновлении теплосетей, - пояснил Андрей Вагнер. - До 2034 года на программу рассчитано примерно 30 млрд рублей, и в следующем году в части тепловых сетей инвестиционная программа будет примерно такой же, как в этом".

Кроме того, компания продолжает создавать платформу для выхода на следующий уровень программы по цифровизации "Умный город в тепле". "Первый такой проект мы презентовали в Екатеринбурге. Планируем до 2024 года сделать это во всех городах нашего присутствия, - рассказал Андрей Вагнер. - Система дает возможность онлайн-учета и реагирования на любые изменения в системе. В автоматическом режиме, без участия персонала регулируются все параметры. Вся программа стоит примерно 42 млрд рублей".

Ту же программу планируется в ближайшее время применять и в Сызрани, где, по словам Андрея Вагнера, износ тепловых сетей на некоторых объектах достигает 90%. Напомним, в этом году "Т Плюс" принял в эксплуатацию тепловые сети и ЦТП от МУП "ЖЭС" Сызрани. В рамках подготовки к отопительному сезону теплоэнергетики уже успели установить в 21 тепловом пункте контрольно-измерительное оборудование. Реализация проекта позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей Юго-Западного района города.

Проблемным в компании остается вопрос с дебеторской задолженностью. Долги за тепловую энергию составляют 55,8 млрд рублей, большая часть которой приходится на население (20,2 млрд рублей) и управляющие компании (21,2 млрд рублей). Наибольший долг среди территорий холдинга накопили потребители Самарской области - около 9 млрд рублей.