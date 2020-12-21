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Общество

В Самаре введут особый противопожарный режим

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация города опубликовала постановление об установлении особого противопожарного режима в период новогодних и рождественских праздников. Он будет действовать с 28 декабря 2020 г. до 20 января 2021 года.

В объектах образования, социального и культурно-массового назначения, в заведениях общепита и других местах массового скопления людей будет утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности. Контроль за соблюдением требований возложен на глав районов, руководителей отраслевых органов и организаций.

Кроме того, ГУ МЧС РФ по Самарской области займется предварительной проверкой мест массового скопления горожан, где будут организованы новогодние и рождественские мероприятия. Продажа пиротехники вне отведенных для этого местах и без документов будет пресекаться правоохранительными органами.

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