"Волга Ньюс" выступает информационным партнером регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник - Самара", премии №1 в России в области коммуникаций.

"Мы сотрудничаем с "Лучником" фактически всю историю его жизни в Самарской области. Проводим совместные интересные акции. Так, в 10-летний юбилей Национальной премии в Самаре предложили ввести дополнительную внеконкурсную номинацию "Народный проект". Обозначили 10 самых ярких проектов года и провели голосование среди своих читателей. Выиграл проект "Филиал Третьяковки в Самаре". Любопытно, что он пока находится на стартовых позициях. Однако выбор самарцев означает, что площадка великого музея нужна! Мнение экспертов - это точка зрения профессионалов, но она не отменяет эмоционального взгляда горожан на свою жизнь. Мне кажется, что именно из таких нестандартных решений и соединений рождаются идеи, нужные региону и его жителям", - комментирует Сергей Силантьев, исполнительный директор информационного портала "Волга Ньюс".

Для участия в премии необходимо до 30 декабря 2020 года зарегистрировать заявку на сайте luchnik.ru/conditions/registration/ и загрузить описание проекта, реализованного в текущем году. С требованиями к оформлению проектов и критериями оценки можно ознакомиться здесь: luchnik.ru/sl_samara.

Партнеры премии "Серебряный Лучник - Самара" - Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области, АО "РКЦ "Прогресс".

Информационные партнеры премии "Серебряный Лучник - Самара" - ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда - Самара", группа компаний "Выбери радио", информационный портал sova.info, газета "Волжская коммуна".