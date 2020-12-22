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Общество

В 2020 г. миграционный прирост из стран СНГ в Самарскую область снизился почти в 200 раз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении региона за январь-ноябрь 2020 года. В территориальном органе отметили, что миграционный прирост за счет стран СНГ по сравнению с 2019 годом снизился в 197,4 раза.

Резкое снижение произошло в результате сокращения прибывших иностранцев в полтора раза. В то же время из Самарской области увеличилось в 1,7 раз количество выбывших мигрантов из СНГ.

Чаще других в регион мигрировали жители Казахстана - 646 человек, Таджикистана - 639 человек, Азербайджана - 185 человек и Узбекистана - 123 человека.

"В январе-сентябре 2020 года на территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (641 человек), сложившийся в большей степени за счет обмена населением с другими регионами России (449 человек). Миграционный прирост при обмене населением со странами СНГ составил 39 человек, с другими зарубежными странами - 153 человека", - отмечается в отчете.

 

 

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