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Общество

МЧС напоминает об опасности выхода на тонкий лед

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление в очередной раз напоминает жителям Самарской области об опасности выхода на тонкий лед, который ежегодно становится причиной гибели людей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает любителям зимней рыбалки: не собираться в большом количестве на одном небольшом участке водоема — это очень опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией.

Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей — не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

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