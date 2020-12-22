Тольяттинец осужден условно за незаконную добычу лося и двух косуль

Приговором Красноярского районного суда житель Тольятти признан виновным по факту незаконной добычи лося и двух косуль, сообщает департамент охоты и рыболовства региона.

Следствием установлено, что охота на лося и двух косуль осуществлялась с применением автомобиля "Great Wall", который был конфискован в доход государства. Также удовлетворен гражданский иск департамента на сумму причиненного материального ущерба.

Осужденный приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением обязанности не менять место постоянное жительства без уведомления уполномоченного органа.

Расследование данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, было проведено благодаря эффективному взаимодействию с отделом МВД России по Красноярскому району и ГИБДД Ставропольского района.

В связи с этим департамент охоты и рыболовства Самарской области напоминает всем гражданам о необходимости соблюдения закона при пользовании природными ресурсами, недопустимости браконьерства или соучастия в нём ввиду неотвратимости наказания.