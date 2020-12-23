В Самарской области до конца недели будет морозно

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Под влиянием Казахстанского антициклона в Самарской области сохранится морозная со слабым ветром погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.