В Самарской области до конца недели будет морозно

Под влиянием Казахстанского антициклона в Самарской области сохранится морозная со слабым ветром погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 23 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами гололедица.
В четверг, 24 декабря, ночью, переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами -20...-25°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Местами гололедица.
В пятницу, 25 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами -20...-25°. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.
Местами гололедица.