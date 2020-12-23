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На строительство Дворца спорта в Самаре выделили дополнительно 1,9 млрд рублей

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлен аукцион на поиск подрядчика, который завершит реконструкцию Дворца спорта. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей. В качестве источника финансирования указан бюджет Самарской области. Заказчик - ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства".

Планируется, что работы по завершению реконструкцию будут произведены в течение трех лет. В 2020-м году потратят 182,2 млн рублей, в 2021-м - 1,35 млрд рублей, в 2022-м - 377,7 млн рублей.

В качестве обязательных видов работ, опубликованных в приложенной документации, значатся: подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, возведение наружных ограждающих конструкций, внутренние отделочные работы, устройство санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных, слаботочных систем, установка подъемно-транспортного оборудования, пусконаладочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Срок действия контракта распространяется до 31 декабря 2022 года.

Напомним, ранее депутат от Самарской области Леонид Симановский направил в Минфин РФ два письма с просьбами о выделении средств из федерального бюджета на этот объект, а также на реконструкцию набережной в Тольятти.

В комитет Госдумы по бюджету в ответ на обращение в Минфин РФ депутата от Самарской области Леонида Симановского поступили две поправки правительства РФ к законопроекту "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Одной поправкой предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реконструкцию Дворца спорта в Самаре в размере 1572,9 млн рублей. Второй - выделение 627,1 млн рублей на реконструкцию набережной в Тольятти.

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