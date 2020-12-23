В Самаре пройдут новогодние представления королевского цирка Гии Эрадзе

В Самаре с 2 по 10 января пройдут новогодние представления королевского цирка Гии Эрадзе. "Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля", — обещают организаторы.

Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.

В новогоднем шоу зрители побывают на настоящем королевском балу, в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми, у фонтана в райском саду с уникальными розовыми пеликанами и попугаями ара. Также в программе римские гладиаторы и грозные африканские львы, замысловатые узоры грациозных королевских лошадей-фризов, взрывная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах и комический дуэт "Вас и Стас".

Не обойдется праздничное представление без главных героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.