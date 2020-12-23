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Общество

Представитель Отрадного стала победительницей конкурса "Лидер XXI века"

МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве объявили результаты Всероссийского конкурса "Лидер XXI века". В номинации "Лидер детского/молодежного общественного объединения" победила Марина Абрамова из Отрадного Самарской области.

В этом году конкурс "Лидер XXI века" проходил в несколько этапов. Сначала были определены победители регионального этапа — он проходил в Самарской области с июня по август. Победители получили возможность принять участие в заочном этапе Всероссийского конкурса, который и определил финалистов.

Финал проходил в онлайн-формате. Сначала для участников провели обучение по развитию лидерских качеств, soft skills. Потом конкурсанты решали кейсы по конфликтным ситуациям, а эксперты оценивали их личностные и деловые качества.

Марина Абрамова является активистом молодежного объединения "Изнанка", участвует и координирует акции и проекты. Она принимала активное участие в реализации проекта "Интеллектуальный клуб "Кот Борис", в ходе которого проводились интеллектуальные мероприятия для молодежи города. Также Марина является автором онлайн-курса про здоровый образ жизни "На страже здоровья". В прямом эфире специалисты рассказывали молодым людям секреты сохранения физического и психологического здоровья.

Напомним, что Самарская область стала лидером по количеству финалистов конкурса "Лидер XXI века". В финале наш регион представляли 10 человек. Всего участие в региональном этапе принимали 53 человека.

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