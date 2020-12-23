Семья из Самарской области выиграла в лотерею загородный дом

Супруги Анатолий и Елена в 412-м тираже "Жилищной лотереи" выиграли загородный дом стоимостью 600 тыс. руб. и дополнительно 109 руб. в следующем туре.

Счастливый билет был куплен в почтовом отделении. В день ТВ-трансляции передачи победители были на даче, поэтому билет доверили проверить отцу Елены.

"Папа позвонил и сказал, что ведущий объявил о счастливчике из Самарской области, когда в нашем билете закончились числа. Отец в тот момент уверенно произнес, что это точно мы. Я до сих пор в шоке. Фортуна оказалась на нашей стороне", - делится радостью женщина.

Приз семья оформила деньгами. Их они поделят между детьми и купят папе подарок на память о победе.