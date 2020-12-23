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Общество

До Рождествено начнут ходить новые суда на воздушных подушках

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До Нового года по маршруту Самара - Рождествено начнут курсировать новые суда на воздушной подушке. В среду, 23 декабря, в тестировании суда марки "СЛАВИР-9" принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: samregion.ru

Отметим, с просьбой увеличить количество "подушек" именно на рейсах в направлении Рождествено к главе региона обращались жители Самарской области. Маршрут Самара - Рождествено - один из самых востребованных: в день суда делают от 88 рейсов, перевозя до 400 человек. В последние годы на линии работали 21-местные "Нептуны", но они периодически выходили из строя, что приводило к сокращению числа рейсов.

"Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое! Появление судов в предновогодние праздники, когда увеличивается число людей, приезжающих к нам на отдых, очень важно", - обратилась к губернатору глава Рождествено Лидия Савельева. Она отметила, что в новогодние праздники и летний период население Рождествено увеличивается в 2,5-3 раза.

Новые "СЛАВИРы" рассчитаны на девять человек, они отличаются маневренностью, повышенной долговечностью и развивают скорость до 75 км/ч. Пока суда проходят обкатку. С их выходом на линию число "воздушных подушек" увеличится до шести. Этого хватит, чтобы оперативно перевозить всех желающих.

"Мы закупили еще три транспортных средства, чтобы даже в случае поломок и экстренных ситуаций пассажиры смогли добраться до места назначения. В часы пик будут курсировать более вместительные "Нептуны". А эти компактные суда выйдут на линию днем, чтобы люди не мерзли в ожидании переправы. Рад, что мы успели до новогодних праздников, как и договаривались", - сказал Дмитрий Азаров.

Своими впечатления с главой региона поделились и капитаны судов. Александр Ривнов работает на переправе 10 лет. "Работать на новой технике всегда приятно. Старые суда уже иногда ломались. От новой техники ждем долговечности. Надеюсь, суда хорошо покажут себя на ледяной поверхности", - рассказал капитан.

Капитан другой "подушки" Николай Балмашнов рассказал Дмитрию Азарову, что на реке и море он уже 50 лет: работал на танкерах, сухогрузах, даже перегонял на Волгу суда от арктического порта Тикси. В последние годы Николай Балмашнов возит пассажиров.

Дмитрий Азаров отметил, что люди с таким огромным опытом должны делиться своими знаниями с молодежью, и предложил Николаю Балмашнову стать наставником учеников самарской школы №174 - школы, где есть музей Соловецких Юнг. "С удовольствием", - ответил Николай Балмашнов.

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