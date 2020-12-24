График работы офисов "Объединенной транспортной карты" изменен

В связи с праздничными днями скорректирован график работы офисов единого оператора Объединенной транспортной карты. С 1 по 10 января 2021 года офисы работать не будут. Рабочий день 31 декабря 2020 года переносится на 26 декабря - субботу, сообщает пресс-служба администрации города.

26 декабря офисы продажи единого оператора в Самаре будут открыты с 09:00 до 16:30 по адресам: ул. Фрунзе, 70 и ул. Мориса Тореза, 67а.

Приобрести и пополнить транспортную карту можно также через терминалы пополнения транспортной карты, расположенные на станциях самарского метрополитена, в отделениях Почты России, Почта Банка, СППК (Самарская пригородная компания), офисах "Земский Банк", а также через личный кабинет на сайте (раздел "Пассажирам", подраздел "Пополнить баланс") или через систему Сбербанк Онлайн.

Актуальную информацию об услугах электронного проездного можно узнавать в социальных сетях в Twitter или по телефону "горячей линии": 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).