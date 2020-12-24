Подписан приказ о "мусорном тарифе"

18 декабря подписан приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, согласно которому в 2021 г. роста тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО не произойдет.

Тариф будет повышен с 1 июля 2022 г. и составит 610,51 руб. за кубометр.

На данным момент в регионе плата за ТБО составляет 598,16 руб./м³.

Напомним, ранее департамент публиковал иной проект постановления, из которого следовало, что мусорный тариф в 2021 г. увеличится до 622,09 руб. за 1 кубометр вместо планировавшихся ранее 618,17 рублей.