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ЖКХ и благоустройство Общество

На благоустройство парка "Молодежный" в Нефтегорске выделили 78,8 млн рублей

НЕФТЕГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Нефтегорского района объявило торги на поиск подрядчика, который завершит работы по благоустройству парка "Молодежный".

На эти цели выделены средства муниципального бюджета. Благоустройство парка нужно завершить до конца 2021 года.

На участие в электронном аукционе поступило три заявки. В ближайшее время будет выбран победитель торгов. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан будет предоставить 5 лет гарантии.

Проект "Благоустройство парка "Молодежный" стал лауреатом в номинации "Малые города" всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Предполагается, что в обновленном парке появятся концертные и спортивные площадки, прогулочные зоны и другие локации.

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