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Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Тольятти на заседании городской думы приняли главный финансовый документ города на следующий год и плановый период 2022-2023 гг. во втором, итоговом чтении.

Основные параметры бюджета утверждены в сумме 10,378 млрд рублей. Таким образом, бюджет-2021 является бездефицитным. За принятие бюджета депутаты проголосовали единогласно, несмотря на разногласия, которые не позволили принять бюджет в первом чтении.

По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236,5 млн рублей.

В бюджете заложены дополнительные расходы на организацию двустороннего движения по ул. Революционной, выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подъездной дороги к новой поликлинике в 19 квартале, капитальный ремонт Детского дома культуры, замена теплоузла на СК "Кристалл", субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и др. И еще 62 млн руб. заложены на благоустройство города.

Бюджет на 2021 год сохраняет социальную направленность. В утвержденном проекте предусмотрены средства на строительство детских садов в 14а квартале и микрорайоне Северный, школы на 1600 мест в 20 квартале, выдачу 700 сертификатов для обеспечения жильем молодых семей, завершение строительства ФОКа в Комсомольском районе.

Кроме того, запланирована реконструкция набережной Автозаводского района, чего с нетерпением ждут тольяттинцы.

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