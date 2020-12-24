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Преступления Происшествия

В Самаре по делу "Фиа-Банка" арестовали бизнесмена из Пензы

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнесмена из Пензы Хариса Абдульмянова 24 декабря арестовали в Октябрьском суде Самары. Как сообщили в пресс-службе суда, он пробудет в СИЗО до 3 января 2021 года.

По версии следствия, Харрису Абдульмянову аффилирована компания ООО "Трансойл". Этой фирме выдали кредит в 150 млн руб. в "Фиа-Банке". Но предполагается, что крупную сумму по кредитному договору просто вывели и похитили. Сейчас Абдульмянову предъявили обвинения в мошенничестве.

Известно, что у него также была фирма ООО "Магистраль", она занималась строительными подрядами.

Предполагается, что обвинения в этих мошенничествах могут предъявить и экс-главе "Фиа-Банка" Александру Носореву. Последнего задержали еще в январе 2020 года. Тогда сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".

По версии следствия, банкир выдал кредит на 43 млн рублей якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову. Но тот квартиру не покупал, а деньги были просто выведены. Уголовное дело Феоктистова уже отправили на рассмотрение в суд.

Позже в отношении Носорева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз его заподозрили в выводе уже 130 млн рублей через фирму "Орфей".

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