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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре стали меньше использовать противогололедные реагенты

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, с учетом обращений горожан в социальных сетях, корректируется расход реагента "Бионорд" для противогололедных мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Средний расход составляет около 40 граммов на 1 квадратный метр. Используем противогололедные материалы по минимуму. Однако, если, например, днем погода комфортная, потепление, и снег тает, то к вечеру, как правило, температура понижается и образуется наледь. При этом подчеркну, что обработку стали делать более локально — только там, где это действительно необходимая мера для обеспечения безопасности движения как по проезжей части, так и по тротуарам. Больший расход "Бионорда" будет необходим при переходе температуры через нулевую отметку — при заморозках, а также при снегопадах. То есть подход к применению реагентов сейчас очень "взвешенный", — пояснил начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ Самара "Дорожное хозяйство" Дмитрий Трофимов.

Гид потребителя

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