В выходные Самарскую область накроет метель

По сведениям синоптиков Приволжского УГМС, в выходные в Самарской области ожидается снег, местами метель.
В пятницу днем, 25 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица.
В субботу, 26 декабря, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -14...-19 °C. Местами -20...-25°С. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В воскресенье, 27 декабря, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. На дорогах снежные заносы. Днем облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. На дорогах снежные заносы.