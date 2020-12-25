Опубликован график работы общественного транспорта в Самаре в новогодние праздники

Самарский департамент транспорта опубликовал в Twitter график работы общественного транспорта накануне Нового года и в праздничные дни.

В пятницу и в субботу, 25 и 26 декабря, общественный транспорт будет курсировать по расписанию рабочего дня. В воскресенье, 27 числа, — по расписанию выходного дня.

В начале будущей недели, 28-30 числа, — график будет организован по расписанию рабочего дня, а 31 декабря — по режиму выходных, но до 23:00.

С 1 по 10 января включительно работа транспорта будет организована по графику выходного дня.

"Режим работы общественного транспорта выбран исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Указанный режим относится как к работе льготных маршрутов, так и маршрутных такси. Самарское метро 31 декабря также будет работать до 23.00 В остальные дни — в обычном режиме, до 00.00", — сообщили в ведомстве.