В Самарской области некоторые жители МКД будут освобождены от взносов на капремонт

Накануне в Госдуме РФ был принят проект закона о комплексном развитии территорий, которым устанавливается норма: жители МКД, готовящихся под снос, не будут платить взносы в фонд капитального ремонта.

Как сообщил порталу Волга Ньюс председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, дома, попадающие под снос, в первую очередь должны быть выведены из программы проведения капитального ремонта.

"Сейчас собственники МКД могут не платить в трех случаях: жилье признано аварийным, идет отбор домов в целях исполнения муниципальных решений или, как в новом законопроекте, жилье готовится под снос. Нам предстоит разобраться в ситуации. Думаю, с Фондом капитального ремонта будет найдено понимание".

Бумажная работа, необходимая для того, чтобы новый закон начал работать, потребует времени. По словам Виктора Часовских это может занять первый квартал 2021 года.

"Жители Самарской области ничего не потеряют. Даже если какое-то время собственники МКД, подлежащих сносу, будут продолжать платить, средства, поступившие с 1 января 2021 года, будут возвращены", — прокомментировал спикер.

Освобождение от взноса начнет действовать с января 2021 года. Тогда же предполагается начать переселение собственников. Критерии, по которым дома будут включены в программу сноса, каждый субъект РФ определит самостоятельно.