Следователи по особо важным делам СУ СК проверят полицейских по заявлению жительницы Новокуйбышевска

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Валерий Самодайкин отменил повторный отказ СО по Новокуйбышевску в возбуждении уголовного дела по жалобе местной жительницы Екатерины Правдиной на неправомерные, на ее взгляд, действия оперативников ОЭБ и ПК городской полиции А. Данилова, В. Бикеева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат заявительницы Олег Марфин.

Напомним, по словам адвоката Олега Марфина, его доверительница работала бухгалтером в СДТ. 4 сентября оперативники Данилов и Бикеев провели в ее квартире разрешенный судом обыск. Предположительно, это связано с проверкой деятельности СДТ. В обыске участвовала понятая, которая, по словам адвоката, является помощником следователя местного отдела СК РФ. После обыска оперативники ушли из квартиры, но позже вернулись без законных оснований.

"Они в грубой форме требовали какие-то кассовые чеки", — рассказывал Олег Марфин. Женщина была шокирована, попыталась позвонить мужу, но полицейские отобрали и разбили ее телефон. Также, по словам адвоката, они применяли силу на глазах у маленьких детей, которые сильно испугались. Потом оперативники вызвали наряд полиции и без составления протоколов увезли женщину в отдел. Там она провела какое-то время, позже Правдину отпустили домой, а сломанный телефон ей вернул начальник Данилова и Бикеева — майор Севостьянов. Имущественный и моральный ущерб женщине до сих пор не возместили, полицейские даже не принесли извинений.

8 сентября Екатерина Правдина в медучреждении зафиксировала повреждения. Врачи сообщили о травмах правоохранителям. Женщина написала в местный отдел СК РФ заявление на неправомерные действия оперативников.

Адвокат усматривает в действиях полицейских признаки п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

Проверка по заявлению женщины затянулась. Руководитель следственного отдела дважды отказывал в возбуждении уголовного дела. Во время проверки сменилось три следователя. Адвокат обжаловал действия правоохранителей в прокуратуре Самарской области, в региональном управлении СК РФ, дважды писал жалобы руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

После неоднократных жалоб на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, руководитель СУ СК РФ по Самарской области Валерий Самодайкин отменил второй отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению его доверительницы. Материалы по заявлению Правдиной изъяли из Следственного отдела по Новокуйбышевску и передали в Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

"Ситуационная судебно-медицинская экспертиза подтвердила показания Правдиной о фактах причинения ей повреждений сотрудниками полиции, — рассказал адвокат Олег Марфин. — Будем наедятся, что в третий раз следственные органы примут законное решение о возбуждении уголовного дела. По факту волокиты при проведении доследственной проверки будет подана жалоба в отношении следователя В. Милюткиной и А. Грекова с требованием провести служебную проверку и привлечь их к строгой дисциплинарной ответственности".