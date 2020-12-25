МЧС предупреждает жителей Самарской области о ледовой майне у с. Климовка

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ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона не выходить на лед Волги в районе с. Климовка Шигонского района, где строят мост через Куйбышевское водохранилище.

Фото: Александр Карягин