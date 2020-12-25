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Общество

МЧС предупреждает жителей Самарской области о ледовой майне у с. Климовка

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона не выходить на лед Волги в районе с. Климовка Шигонского района, где строят мост через Куйбышевское водохранилище.

Фото: Александр Карягин

Вдоль линии строительства моста пробита майна, которую круглосуточно содержат в открытом состоянии. Майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.

Выход на лед и нахождение на береговой линии в районе строительства очень опасны. Также особо опасно движение вблизи от майны на снегоходах и квадроциклах.

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