МЧС предупреждает жителей Самарской области о ледовой майне у с. Климовка

ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона не выходить на лед Волги в районе с. Климовка Шигонского района, где строят мост через Куйбышевское водохранилище.
Вдоль линии строительства моста пробита майна, которую круглосуточно содержат в открытом состоянии. Майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.
Выход на лед и нахождение на береговой линии в районе строительства очень опасны. Также особо опасно движение вблизи от майны на снегоходах и квадроциклах.