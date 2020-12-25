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Общество

Телеверсию "Кремлевской елки" самарцы увидят за пять часов до наступления Нового года

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кремлевская елка - одно из главных событий в преддверии Нового года - в этом сезоне из-за сложной эпидемиологической ситуации впервые состоится в формате телеверсии.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Семейный телеканал "Карусель" проведет трансляцию мюзикла "Пятое время года, или Кто придумал Новый год" со сцены Государственного Кремлевского дворца. Премьерный новогодний спектакль пройдет без зрителей и будет показан в эфире 31 декабря в 18:00 мск (19:00 по самарскому времени).

Шоу длится один час. Повторные показы - 7 января в 19:00 (мск) и 13 января 2021 года в 17:00 (мск). Главные герои сказки - Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет - разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года.

Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью "времялета" и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлевской елки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля.

Напомним, в эти дни в Самарской области проходит акция "Елка желаний", исполнить заветную мечту земляка может любой желающий. Своими мечтами поделились более 3 тыс. юных жителей губернии. 

Кроме того, жители Самарской области активно участвуют во Всероссийском новогоднем марафоне "Тайный Дед Мороз" - получают и сами дарят поздравления и подарки жителям всей страны.

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