Телеверсию "Кремлевской елки" самарцы увидят за пять часов до наступления Нового года

Кремлевская елка - одно из главных событий в преддверии Нового года - в этом сезоне из-за сложной эпидемиологической ситуации впервые состоится в формате телеверсии.

Семейный телеканал "Карусель" проведет трансляцию мюзикла "Пятое время года, или Кто придумал Новый год" со сцены Государственного Кремлевского дворца. Премьерный новогодний спектакль пройдет без зрителей и будет показан в эфире 31 декабря в 18:00 мск (19:00 по самарскому времени).

Шоу длится один час. Повторные показы - 7 января в 19:00 (мск) и 13 января 2021 года в 17:00 (мск). Главные герои сказки - Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет - разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года.

Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью "времялета" и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлевской елки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля.

Напомним, в эти дни в Самарской области проходит акция "Елка желаний", исполнить заветную мечту земляка может любой желающий. Своими мечтами поделились более 3 тыс. юных жителей губернии.

Кроме того, жители Самарской области активно участвуют во Всероссийском новогоднем марафоне "Тайный Дед Мороз" - получают и сами дарят поздравления и подарки жителям всей страны.