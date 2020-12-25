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Муниципалитеты Власть и политика

Избран новый глава Пестравского района

ПЕСТРАВКА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 декабря, депутаты собрания представителей Пестравского района избрали нового главу. Муниципалитетом будет руководить Сергей Ермолов.

Сергей Ермолов ранее занимал пост первого заместителя главы района.

Накануне в интервью ТРК "Губерния" кадровые решения анонсировал Дмитрий Азаров. Как отметил глава региона, в одних муниципальных образованиях уже произошли смены глав, в других еще грядут перестановки.

Напомним, что в ноябре глава Пестравского района Александр Любаев покинул пост и решил не участвовать в объявленном конкурсе по отбору кандидатур на эту должность.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района проходил с 12 октября по 13 ноября. В конкурсе на должность главы участвовали 8 человек.

Сергея Ермолова поддержало 11 из 15 депутатов собрания представителей Пестравского района.


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