Избран новый глава Пестравского района

В пятницу, 25 декабря, депутаты собрания представителей Пестравского района избрали нового главу. Муниципалитетом будет руководить Сергей Ермолов.

Сергей Ермолов ранее занимал пост первого заместителя главы района.

Накануне в интервью ТРК "Губерния" кадровые решения анонсировал Дмитрий Азаров. Как отметил глава региона, в одних муниципальных образованиях уже произошли смены глав, в других еще грядут перестановки.

Напомним, что в ноябре глава Пестравского района Александр Любаев покинул пост и решил не участвовать в объявленном конкурсе по отбору кандидатур на эту должность.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района проходил с 12 октября по 13 ноября. В конкурсе на должность главы участвовали 8 человек.

Сергея Ермолова поддержало 11 из 15 депутатов собрания представителей Пестравского района.





