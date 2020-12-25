Избран новый глава Пестравского района

В пятницу, 25 декабря, депутаты собрания представителей Пестравского района избрали нового главу. Муниципалитетом будет руководить Сергей Ермолов.
Сергей Ермолов ранее занимал пост первого заместителя главы района.
Накануне в интервью ТРК "Губерния" кадровые решения анонсировал Дмитрий Азаров. Как отметил глава региона, в одних муниципальных образованиях уже произошли смены глав, в других еще грядут перестановки.
Напомним, что в ноябре глава Пестравского района Александр Любаев покинул пост и решил не участвовать в объявленном конкурсе по отбору кандидатур на эту должность.
Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района проходил с 12 октября по 13 ноября. В конкурсе на должность главы участвовали 8 человек.
Сергея Ермолова поддержало 11 из 15 депутатов собрания представителей Пестравского района.