Прокуратура добилась пересмотра определения об отмене приговора по делу Шатило и Навасардяна

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции вынесено постановление о начале производства по кассационному представлению прокуратуры на апелляционное определение Самарского областного суда от 29 июля 2020 г., отменившего приговор Самарского райсуда от 31 июля 2019 г. по первому в России делу о картельном сговоре (дело Шатило-Новосардяна) и направившего уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

"17 декабря 2020 г. Шестой кассационный суд постановил передать кассационное представление прокурора на апелляционное определение Самарского областного суда от 29 июля 2020 г. с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании", — прокомментировали корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде.

Напомним, фигурантами первого в России уголовного дела о картельном сговоре являются: бизнесмен, владелец компании "СМТ" Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максим Колобов.

Всем подсудимым вменили ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Кроме того, госслужащим Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Колобову предъявили обвинение в превышении полномочий, а остальным — в коммерческом подкупе.

По версии следствия, Сергей Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине.

Остальные фигуранты получили наказание, не связанное с лишением свободы. Алексею Санкееву и Максиму Колобову суд назначил по два с половиной года условного лишения свободы, а Алексею Бондаренку, Наталье Середавиной и Елене Льволвой — по два года условно. При вынесении приговора суд исключил из обвинения по делу коммерческий подкуп, который вменяли пятерым подсудимым.

Приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали обе стороны. Гособвинение посчитало приговор троим осужденным слишком мягким, а защита настаивала на его абсолютной незаконности.

Рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор суда первой инстанции завершилось в Самарском облсуде 29 июля 2020 года. Коллегия под председательством федеральной судьи Ксении Мельниковой постановила — приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение, а приговоренных к лишению свободы бизнесмена Сергея Шатило и экс-замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна освободить.

Уголовное дело поступило на новое рассмотрение в Самарский районный суд 2 сентября. Последнее заседание в рамках предварительного слушания было назначено на 14 декабря, но как указано на сайте суда, оно было отложено на 18 января.

Тем временем зампрокурора Самарской области Тимур Маслов обжаловал апелляционное определение облсуда. Шестой кассационный суд представление зампрокурора изучил и 17 декабря постановил передать кассационное представление прокурора на апелляционное определение облсуда от 29 июля 2020 г. с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании, которое уже назначено на 11 февраля.

Теперь уголовное дело об ограничении конкуренции должно быть передано из Самарского районного суда, где начался новый судебный процесс, в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Согласно ст. 401.14 УПК РФ, в результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции вправе:

1) оставить кассационные жалобу или представление без удовлетворения;

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу;

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору;

4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.