В Большечерниговском районе избран новый руководитель

В пятницу, 25 декабря, в Большечерниговском районе избран новый глава. Возглавлять район будет Алексей Акимов, руководивший районным управлением сельского хозяйства.

Напомним, накануне Дмитрий Азаров в итоговом интервью ТРК "Губерния" анонсировал смены глав двух южных районов области.

"Связано это и с моими визитами на территорию, с жесткими оценками, и с обращением людей, которые живут в тех или иных районах или городах. На мнение людей реагировать буду всегда", — заявил губернатор.

Сегодня же был избран новый глава Пестравского района — им стал Сергей Ермолов, ранее занимавший пост первого заместителя главы.

Оба кандидата успешно прошли конкурсную процедуру на пост главы своего района.